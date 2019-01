Vakbondsactie belemmert mogelijks afvalophaling Meerderheid Verko-medewerkers aan de slag ondanks stakingspiket Didier Verbaere

02 januari 2019

13u33 7 Wetteren Een aantal medewerkers van Verko heeft deze ochtend het werk neergelegd. Er werd een stakingspiket opgetrokken aan het recyclagepark van Appels (Dendermonde). “Tientallen ophalers proberen toch de continuïteit van de afvalinzameling in deze drukke nieuwjaarsperiode te garanderen. Zo veel als mogelijk rondes worden afgewerkt, met een prioriteit voor papier en karton”, meldt de intercommunale.

Aanleiding van de werkonderbreking is het al maanden aanslepende dispuut rond de uitvoering van een akkoord dat de directie en de raad van bestuur na sociale bemiddeling heeft gesloten met één medewerker en 2 vakorganisaties. Rond de interpretatie van het akkoord over deze medewerker is een procedure hangende bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde. Uitgerekend morgen, op donderdag 3 januari 2019, komt dit voor op de rechtbank.

Dirk Abbeloos, voorzitter Verko: “Je kan deze actie niet los zien van het niet ondertekende pamflet dat vorige week even werd uitgehangen en bedeeld. Hierin werd opgeroepen om deze werknemer te steunen in zijn ongenoegen. Maar voor ons is een woord een woord. Een akkoord moet nageleefd worden, en de betrokken werknemer heeft sinds het sluiten van het akkoord tot vandaag, het akkoord geen enkele kans gegeven. Het is jammer dat op deze manier de directie, rechtbank, gemeenten, collega-ophalers en vooral de inwoners onder druk gezet worden. Op dit ogenblik krijg ik echter geen enkel signaal van de gemeentebesturen om toegevingen te doen omtrent het akkoord.”

De meerderheid van de werknemers van de inzameldienst zijn aan de slag. “We doen er alles aan om zicht te krijgen op de situatie. Op dit ogenblik zijn 16 van de 25 ploegen aan de slag. We hebben respect voor de mannen en vrouwen die zich inzetten om zoveel mogelijk de inwoners en onze gemeenten te helpen in deze periode van traditioneel zware ophalingen”, zegt Kris Verwaeren, algemeen directeur Verko. Hij vraagt begrip voor de situatie en verzoekt de inwoners om het niet opgehaalde afval aan de straatzijde te verwijderen en aan te bieden bij de volgende ophaalronde van dezelfde afvalsoort