Vader met twee kindjes ontsnapt HUIS ONBEWOONBAAR NA HEVIGE KEUKENBRAND DIDIER VERBAERE

14 maart 2018

02u43 0 Wetteren Bij een hevige keukenbrand is een vader met zijn twee jonge kinderen gisteren om 15 uur op het nippertje uit de woning kunnen vluchten. De keuken brandde uit en de woning is onbewoonbaar door rook- en waterschade.

De brand bij het Surinaamse gezin Tirben op de Leon De Smetlaan 23 ontstond om 15 uur. "Ik had net een pan met olie op het vuur gezet om eten te maken voor de kinderen. Mijn dochtertje van drie jaar en haar broertje waren in de woonkamer. Plotseling hoorde ik hem huilen. Ik dacht dat ze ruzie aan het maken waren en ging snel even kijken wat er scheelde. Toen ik me weer omdraaide naar de keuken was de vlam in de pan geslagen en verspreidde het vuur zich via de dampkap", vertelt Perdiepkoemar Tirben.





De jonge papa sloeg met zijn dochtertje en zoontje van zes maanden in de armen op de vlucht. "Ik heb ze buiten snel in de wagen gezet en belde ondertussen de hulpdiensten. Daarna probeerde ik samen met een buurman de vlammen met een brandblusser te lijf te gaan. Maar er was met zo'n klein brandblussertje uit de wagen niks tegen te beginnen, dus maakten we ons uit de voeten", vertelt Perdiepkoemar.





De kinderen kregen ondertussen warme dekens van enkele buren die zich over hen ontfermden. De brandweer van Wetteren kwam snel en massaal ter plaatse en had het vuur ook snel onder controle. "Het ging inderdaad om een accidentele brand, maar wel bijzonder hevig want de dampkap zorgt voor een aanzuigeffect van de vlammen. De houten keukenkasten en een deel van het houten plafond stonden meteen in brand en gingen in de vlammen op. De brand bleef wel beperkt tot de keuken, maar aangezien het een open keuken is in een bijgebouw van de woning, verspreidde de rook zich snel over de rest van de woning. Het huis is dan ook tijdelijk onbewoonbaar. Het had veel erger kunnen zijn, mochten de vlammen zijn overgeslagen naar de aanpalende woonkamer", weet luitenant en peletonoverste Romain Van Bever. De brandweer inspecteerde na de bluswerken de hele woning met een warmtecamera en verluchtte het huis. Ook een deel van het dak werd even ontmanteld om rook te ventileren.





Opvang in hotel

Het gezin woont nog maar pas in de woning. Papa Perdiepkoemar was enkele dagen ziek thuis en ook het dochtertje van drie bleef thuis van school door ziekte. Een oudere dochter van het gezin was op school en ook de partner van Perdiepkoemar was aan het werk. Zij kwam omstreeks 16 uur thuis en kon samen met iemand van de sociale dienst van de gemeente het huis binnen om spullen op te halen. De gemeente zorgt voor tijdelijke opvang in een hotel. De verzekeringsmaatschappij neemt vandaag de zorgen over voor de opvang van de familie en de opruimwerken in de woning.