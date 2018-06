Uur file op E40 23 juni 2018

De avondspits op de E40 richting Brussel verliep gisteravond stroef na een ongeval tussen Wetteren en Erpe-Mere. Omstreeks 17.45 uur botsten ter hoogte van Vlierzele drie wagens. De drie rijstroken van de snelweg werden daarbij versperd. Het verkeer kon maar moeizaam passeren over de pechstrook. Omstreeks 18.30 uur was het filerijden van aan het knooppunt met de R4. De vertraging bedroeg toen bijna een uur. In de rijrichting Gent was er een kijkfile vanaf Erpe-Mere. (KMJ)