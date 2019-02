UPDATE : nog steeds geen beweging aan poorten Verko, geen afvalophaling in regio Wetteren Dendermonde Didier Verbaere

13 februari 2019

Er wordt momenteel nog steeds geen huisvuil, GFT of PMD opgehaald in de regio Wetteren-Dendermonde. Er staken slechts een twintigtal arbeiders bij de intercommunale Verko in Dendermonde, maar de vakbonden blokkeren de ingang van het bedrijf. Zodoende kan er geen enkele vrachtwagen de deur uit. In het centrum van Wetteren blijven de huisvuilzakken dus opnieuw staan. In januari waren er ook al wekenlang problemen met de ophaling. Toen werd gestaakt door een sociaal conflict over het statuut van één personeelslid.