UPDATE : 11 stakers bij Verko, GFT wordt opgehaald in Laarne en Wetteren Didier Verbaere

07 februari 2019

13u09 0 Wetteren Opnieuw hebben 11 arbeiders bij afvalintercommunale Verko het werk neergelegd. Directeur Kris Verwaeren laat ondertussen weten dat de GFT-containers wel worden geleegd in Laarne en Wetteren.

De afvalinzameling in de regio Dendermonde-Wetteren is opnieuw verstoord, een klein deel van de huisvuilwagens is vandaag niet kunnen uitrijden. “Aanleiding van de werkonderbreking is het aanslepende dispuut rond de uitvoering van een akkoord dat de directie en de raad van bestuur na sociale bemiddeling heeft gesloten met een ex-werknemer en twee vakorganisaties. Rond de interpretatie van het akkoord loopt een procedure bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde. De uitspraak wordt vandaag verwacht”, zegt het bestuur van Verko.

De meerderheid van de werknemers van de inzameldienst is aan de slag. Bijna alle rondes op de afvalkalender kunnen vandaag uitgevoerd worden. “Verko doet er alles aan om vrijdag inhaalrondes te organiseren, en vraagt daarom de inwoners om het niet-opgehaalde afval tot vrijdag te laten staan. Afval dat eventueel vrijdagavond toch nog op de stoep zou staan, dient aan de straatzijde verwijderd te worden en opnieuw aangeboden te worden bij de volgende ophaalbeurt van dezelfde afvalsoort.”