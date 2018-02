Uitvaart Monique Van Helleputte 22 februari 2018

02u50 0 Wetteren In de dekenale Sint-Gertrudis-kerk van Wetteren wordt zaterdag om 11.15 uur afscheid genomen van Monique Van Helleputte.

De 72-jarige dame werd in de nacht van zaterdag op zondag levenloos aangetroffen in haar appartement in de Molenstraat. Haar overlijden werd door politie en Parket als verdacht behandeld omdat er in het appartement ook gebroken glas en bloed werd gevonden.





Weduwe

Volgens onze bronnen had de dame, na een avondje op stap met vrienden, zelf nog de hulpdiensten verwittigd met een persoonlijke alarmknop. Het Parket liet een autopsie uitvoeren en gaat nu ook uit van een natuurlijk of accidenteel overlijden. Het lichaam werd woensdagavond vrijgegeven. Monique was de weduwe van Raoul De Baets. Na de uitvaart wordt haar urne bijgezet in de urnemuur op de begraafplaats van Wetteren Centrum.





