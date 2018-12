Uitspraak strafrechtelijk onderzoek treinramp Wetteren opnieuw twee maanden verdaagd Advocaten burgerlijke partij vragen beter verslag deskundige uit naam van alle slachtoffers Didier Verbaere

11 december 2018

16u55 0 Wetteren De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde heeft dinsdagmiddag de definitieve uitspraak over het gerechtelijke onderzoek naar de treinramp in Wetteren opnieuw met twee maanden uitgesteld. De advocaat van één van de burgerlijke partijen vraagt dat het verslag van de gerechtsdeskundige opnieuw wordt gemaakt. “Het verslag geeft geen enkel antwoord over de oorzaak van deze tragedie”, klonk het op de zitting.

De raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde kwam dinsdag om 14 uur bijeen om uitspraak te doen in het gerechtelijk onderzoek naar de treinramp in Wetteren. In de nacht van 3 op 4 mei ontspoorde toen een goederentrein met giftige lading acrylnitril en vloog in brand. Na het ongeval volgde ook nog een gasramp, omdat giftig bluswater zich verspreidde in de rioleringen onder het centrum van Wetteren. Eén man, de 64-jarige Willy Van Poucke, ademde de giftige dampen in en overleed in zijn woning enkele kilometers van de plaats van de ramp. Uiteindelijk werden bijna 2.000 mensen geëvacueerd en werden er duizenden bloedstalen genomen van de getroffen inwoners van Wetteren.

Reeds op 27 mei 2016 stelde het parket haar resultaten en eindvordering voor. Het openbaar ministerie kwam toen tot het besluit dat het ongeval volledig en uitsluitend te wijten was aan de fout van de treinbestuurder. Maar de Nederlandse machinist Gerardus Storm is ondertussen overleden aan een slepende ziekte. De Procureur des Konings vroeg daarom dan ook de Nederlander niet meer te vervolgen. Op die manier zou er een einde komen aan het strafrechtelijk luik van het onderzoek. Maar die definitieve uitspraak kwam er dinsdagmiddag dus weer niet. De zaak achter gesloten deuren werd uitzonderlijk in de grote zittingszaal van de rechtbank gehouden om de vele advocaten van de verschillende partijen een plaats te gunnen. Met maar liefst 15 waren ze aanwezig als vertegenwoordigers van de slachtoffers, spoorwegbeheerder Infrabel en watermaatschappij Aquafin en voor de vele verzekeringsmaatschappijen die uiteindelijk de zaak in een burgerlijke procedure moeten regelen. Ook de dochter en schoonzoon van het slachtoffer Van Poucke waren aanwezig op de zitting. En enkele gedupeerde zelfstandigen die hun zaak noodgedwongen moesten sluiten tijdens de evacuatie.

Uitstel voor twee maanden

Eén advocaat van de burgerlijke partijen pleitte voor uitstel in de zaak en had een nieuw besluit neergelegd. “Twee jaar geleden, in april 2016, hebben we reeds gevraagd om een degelijk en nieuw verslag van een gerechtsdeskundige. Voor een dossier van deze omvang heeft het gerecht slechts één deskundige aangesteld. Ongetwijfeld een dappere man die gedaan heeft wat hij kon, maar iemand die volgens onze mening niet over de nodige expertise beschikt om dit te onderzoeken”, zegt advocaat Christian Clement. “Toen heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling reeds geoordeeld dat zijn verslag niet voldeed. Maar ook het nieuwe en derde verslag is van een miserabel niveau en doet pijn aan de ogen. Je krijgt ook nu weer geen sluitende antwoorden over de werkelijke oorzaak van deze treinramp. De oorzaak is volgens het verslag enkel toegespitst op de menselijke fout van de machinist. Maar daardoor zijn lang niet alle oorzaken van deze tragedie verklaart”, zucht Meester Clement. “De vraag of deze trein met dezelfde machinist bijvoorbeeld ook op een Nederlands of een Frans spoor zou kunnen ontsporen, wordt niet eens gesteld.”

“Na vijf jaar staan we nog nergens”

“Na vijf jaar onderzoek staan we dus nog nergens. Alle schuld nu in de schoenen van de machinist schuiven, is een rechtsstaat onwaardig. Wij vragen dat de rechtbank een deftig college van deskundigen aanstelt naar analogie van de treinramp in Buizingen waar vijf experts een diepgaand onderzoek voerden. Dat zijn we niet alleen aan de familie van de machinist maar ook aan alle andere slachtoffers van de ramp in Wetteren verplicht”, besluit de advocaat. Rechter Marc De Vestel wil nu eerst alle argumenten van de advocaten grondig doornemen en roept de raadkamer opnieuw samen op 12 februari 2019 voor een definitieve uitspraak in de zaak. Het is aan het openbaar ministerie om te beslissen of er nog een nieuwe deskundige wordt aangesteld of de zaak definitief wordt gesloten voor het gerecht.