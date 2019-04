Twintig procent voor- en bijzitters verkiezingen zijn vrijwilligers Didier Verbaere

04 april 2019

19u24 3 Wetteren In Wetteren hebben zich vijftig vrijwilligers gemeld als voor- of bijziter in een stemlokaal voor de verkiezingen van 26 mei. Dat is 20 procent van het aantal mensen die nodig zijn om die taken in te vullen. De kiezers zullen ook worden opgeroepen naar het stemlokaal dat in vogelvlucht het dichtst bij de woning ligt.

Op 26 mei stemmen we voor de vertegenwoordigers van het Vlaamse parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en het Europese parlement. “Om het hele democratische proces nog vlotter te laten verlopen, voerde Wetteren enkele veranderingen door in de lokale organisatie van de verkiezingen”, meldt de gemeente. Een eerste verandering heeft te maken met de stemlocaties. Zo moesten bij de verkiezingen in oktober alle kiezers uit één straat aan hetzelfde stembureau gaan kiezen. Bij erg lange straten betekende dit dat sommige inwoners voorbij dichterbij gelegen stembureaus moesten reizen om hun toegewezen bureau te bereiken.

“Om dit te vermijden, is een volledig nieuwe verdeling toegepast. Voor elke inwoner is, in de mate van het mogelijke, gezocht naar die stemlocatie die in vogelvlucht het dichtst bij hun woonplaats ligt. Daarnaast zijn een aantal stemlocaties vervangen door beter uitgeruste, beter gelegen of ruimere lokalen. De Meiroos, Campus Kompas, de vrije basisschool Sint-Theresia en de vrije basisschool Massemen zullen niet langer stembureaus huisvesten. In hun plaats stellen PCVO Scheldeland, zaal Dasseveld, de repetitieruimte te Massemen en K.V.V.E Massemen hun deuren open. Het tellen zal plaatsvinden in Mariagaard.”

Vijftig vrijwilligers

De gemeente ging ook actief op zoek naar vrijwillige voor- en bijzitters van stem- of telbureaus. “Wie vrijwillig meehelpt, is immers doorgaans meer gemotiveerd dan wie verplicht wordt mee te werken. Op de campagne reageerden maar liefst meer dan vijftig personen. Dat is een vijfde van totaal aantal voor- en bijzitters”, klinkt het. Om hen te bedanken krijgen ze een waardebon ter waarde van 25 euro, een dagkaart voor de Warande voor het volledige gezin, en een toegangsticket voor de receptie na de verkiezingen. Ook niet-vrijwilligers die worden opgeroepen, krijgen deze geschenken wanneer ze effectief zetelen.