Tweehonderd ‘Anuna’s van Wetteren’ stappen naar Rode Heuvel voor klimaat Didier Verbaere

28 februari 2019

15u54 10 Wetteren Tweehonderd kinderen uit de lagere scholen van Scheppers, Ten-Ede, Overbeke, Campus Kompas en Eureka kwamen donderdag op straat tegen de opwarming van de aarde in de eerste klimaatmars in Wetteren. Een initiatief van Leander De Lathouwer (11) en zijn vrienden van het zesde leerjaar van basisschool Scheppers.

De klimaatmars trok donderdag richting gemeentehuis op Rode Heuvel waar schepen van klimaat Piet Van Heddeghem (Groen&Co) de kinderen bedankte voor hun enthousiasme. Hij wil op regelmatige basis delegaties van de scholen samen brengen om na te denken over maatregelen die de gemeente samen met hen kan nemen.

“Ik ben blij dat jullie op jonge leeftijd mee ijveren voor een beter klimaat want jullie zijn de toekomst en zullen als volwassenen geconfronteerd worden met de opwarming van het klimaat. Maar het is nog niet te laat als we er nu samen aan beginnen. Samen met de wetenschap, de studenten die protesteren in Gent en Brussel, jullie ouders en zelfs grootouders van het woonzorgcentrum. Jullie zijn de Anuna's van Wetteren”, stelde Piet Van Heddeghem.

“Meer dan 200 deelnemers is een mooi resultaat”, zegt Leander De Lathouwer die de mars samen met zijn klasgenoten op poten zette. De basisscholen van Sint-Jozef en Sint-Gertrudis pasten voor het event. “Wij proberen onze leerlingen vooral op school te onderrichten over klimaatdoelstellingen en houden regelmatig zwerfvuilacties", legt de directie uit.