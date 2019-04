Twee Wetterse groenen op lijst voor Vlaams en federaal parlement Didier Verbaere

01 april 2019

12u43 0 Wetteren Claudine De Pauw en Robbe De Wilde, gemeenteraadslid en schepen voor Groen & Co in Wetteren, staan voor Groen op de lijst voor het Vlaams en het federaal parlement.

Claudine De Pauw, nieuwbakken gemeenteraadslid in Wetteren, kreeg de 4de plaats bij de opvolgers voor het Vlaams Parlement. De tandartsassistente is geboeid door de sociale thema’s. “De regering heeft de facturen voor levensnoodzakelijke behoeften stelselmatig doen toenemen”, zegt De Pauw. “Maar dat treft vooral de kwetsbare mensen, die zo al moeite hadden om elke maand rond te komen. Dat merken wij in het Wetterse OCMW maar al te goed.”

Robbe De Wilde, sinds januari eerste schepen, neemt voor het eerst deel aan bovenlokale verkiezingen. Hij staat op de 7de plaats bij de effectieven op de federale lijst. Robbe werkt sinds 2011 ook achter de schermen bij Groen nationaal. “Vandaag is Wetteren een gemeente met een centrumfunctie, maar krijgt het niet de middelen om deze rol ten volle te kunnen opnemen,” stelt De Wilde.