Twee verdachten opgepakt dankzij alerte bewoner 16 februari 2018

Twee jonge Albanezen zijn woensdagavond gearresteerd in de Warandewijk in Laarne. Een bewoner merkte een voertuig met Franse nummerplaten op. Hij belde de 101-centrale en twee ploegen van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen konden het duo onderscheppen. "In het commissariaat konden de inspecteurs al snel de link leggen naar andere zware misdrijven die één van de verdachten in ons land heeft gepleegd", zegt korpschef Gerritjan Maes. De onderzoeksrechter heeft inmiddels één persoon aangehouden. De tweede Albanees werd overgebracht naar het gesloten opvangcentrum en wordt in opdracht van de dienst Vreemdelingenzaken gerepatrieerd. "De alerte inwoner heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat misdrijven zijn voorkomen. We vragen nogmaals om bij verdachte handelingen 101 te bellen." (DVL)