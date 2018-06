Twee slechtvalkjes sneuvelen 06 juni 2018

Eén van de jongen van het slechtvalkenkoppel op de Sint-Gertrudiskerk is gisteren dood teruggevonden in het park van het Sint-Jozef Instituut in de Wegvoeringstraat. De valk werd eergisteren ook al, levend, op de grond gevonden en naar het nest gebracht. Vermoedelijk heeft het beest zich ergens te pletter gevlogen, want het vertoonde verwondingen aan de kop. Vermoed wordt dat ook een tweede jong is overleden. (DVL)