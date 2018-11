Twee personen bevangen door CO Didier Verbaere

30 november 2018

Op de Massemsesteenweg in Wetteren raakten donderdagavond omstreeks 22 uur twee bewoners bevangen door CO in de woning. De brandweerkorpsen van Wichelen en Wetteren kwamen ter plaatse en constateerden een positieve CO meting in het huis. Er zouden ook twee dode vogels aangetroffen zijn. De bewoners werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. CO of koolstofmonoxide is een giftig gas dat ontstaat bij verbranding in een kachel of slechtwerkende boiler bij gebrek aan zuurstof. Meestal in slecht verluchte ruimtes zoals een badkamer. Bij een hoge concentratie in het lichaam kan het dodelijk zijn.