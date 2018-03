Twee leerlingen met scabiës naar huis gestuurd 01 maart 2018

Op het Sint-Jozef Instituut aan de Wegvoeringstraat in Wetteren werden vorige donderdag twee leerlingen met scabiës of schurft naar huis gestuurd.





"Er werd inderdaad een besmetting vastgesteld bij twee leerlingen, een koppeltje. Ze werden meteen voor behandeling naar een arts gestuurd", zegt directeur Thierry De Meulemeester.





"We hebben alle ouders van de betrokken klas op de hoogte gesteld en ook de lokalen ontsmet. Ook alle linnen in de verzorgingslokalen zijn volgens de procedure weggehaald en ontsmet. Eén leerling is ondertussen opnieuw op school. Van een epidemie is dus helemaal geen sprake", besluit directeur De Meulemeester. (DVL)