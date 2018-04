Twee laagvliegers naar rechtbank 11 april 2018

In maart werden in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen 11.809 voertuigen op snelheid gecontroleerd met bemande camera's.Er werden 445 processen-verbaal opgesteld voor overdreven snelheid. Twee personen worden doorverwezen naar de politierechtbank. Zo werd één chauffeur geflitst aan 92 kilometer per uur in de bebouwde kom op de Massemsesteenweg waar een beperking tot 50 geldt. En een bestuurder reed aan 94 kilometer per uur door de Vaartstraat in Laarne. Ook daar mag je maximaal 50 per uur. De Brusselsesteenweg in Wetteren blijft één van de zwarte punten in de zone op gebied van snelheid. Bij 571 controles werden daar 41 overtredingen vastgesteld of maar liefst 7,18 procent van alle chauffeurs. (DVL)