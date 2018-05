Twee gewonden en veel schade na spectaculair ongeval 02 mei 2018

Bij een zwaar verkeersongeval op de Oosterzelesteenweg zijn maandag om 14 uur twee lichtgewonden gevallen. De brandweer bevrijdde de chauffeur van een Mercedes uit zijn wagen. Hij werd samen met de passagier overgebracht naar het UZ in Gent. De Mercedes kwam ter hoogte van het kruispunt van het industrieterrein Vantegem en Mariagaard frontaal in aanrijding met een zware terreinwagen. De aanhangwagen van die jeep werd door de klap de lucht in gekatapulteerd en rukte een verkeerslicht boven de N42 af. De brandweer van Wetteren had heel wat werk om de baan weer vrij te maken. (DVL)