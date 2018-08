Twee chauffeurs naar politierechtbank 06 augustus 2018

De politie controleerde in juli 9.154 voertuigen op snelheid met bemande camera's in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen. Er werden 609 processen verbaal opgesteld voor overdreven snelheid en 6,65 procent van de bestuurders reed dus te snel. Twee personen worden doorverwezen naar de politierechtbank. In de Vaartstraat in Laarne werd een chauffeur betrapt aan 179 kilometer per uur. Er geldt een beperking tot 70 per uur. De laagvlieger werd doorverwezen naar de rechtbank. Op de Rivierstraat reed 40 procent van de gecontroleerde wagens te snel. Ook in Wetteren blijven de Laarnesteenweg en de Massemsesteenweg zwarte punten in de zone. Twee banen waar een beperking tot 50 per uur geldt maar waar nog steeds 15,93 en 13 procent van de bestuurders te snel rijdt. Op de Massemsesteenweg werd een chauffeur geflitst aan 88 kilometer per uur. Hij mag zijn haast gaan uitleggen in Dendermonde. (DVL)