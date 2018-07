Twee buurtinitiatieven in de prijzen 03 juli 2018

03u08 0

In Wetteren vallen dit jaar twee initiatieven in de prijzen van de projectoproep 'Buurten op den buiten' van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en de Koning Boudewijnstichting.





Het gemeentebestuur organiseert het project "Olab, Overbeke vertelt". Bewoners delen er boeiende verhalen uit en over de buurt Overbeke. Ze gaan nu een buurtfeest organiseren met workshops, allerlei activiteiten, food en drinks. De gemeente krijgt hiervoor 5.000 euro subsidies.





En in Kwatrecht creëren de buurtbewoners van "B(l)oeiend Kwatrecht" samen laagdrempelige ontmoetingsplaatsen, om het zeer beperkte socioculturele leven in hun ex-parochie, die wordt doorkruist door gewestwegen, nieuw leven in te blazen. Zij ontvangen 2.000 euro. (DVL)