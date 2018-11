Twee bewoners bevangen door CO Didier Verbaere

30 november 2018

Op de Massemsesteenweg in Wetteren raakten donderdagavond omstreeks 22 uur twee bewoners bevangen door CO in de woning. De brandweerkorpsen van Wichelen en Wetteren kwamen ter plaatse. Er zouden ook twee dode vogels aangetroffen zijn. De bewoners werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Een hoge concentratie CO in het lichaam kan dodelijk zijn.