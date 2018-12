Twee bestuurders onder invloed van drugs Didier Verbaere

10 december 2018

16u32 0

Bij Winter BOB controles in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen moesten twee bestuurders hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren na een positieve drugstest. Bij één chauffeur werd ook drugs in de wagen gevonden en in beslag genomen. Er werden afgelopen weekend 115 bestuurders gecontroleerd. Maar niemand testte boven de toegestane limiet alcohol. Er werden wel 11 kleinere inbreuken vastgesteld en bij buitenlandse bestuurders werd voor 745 euro aan openstaande verkeersboetes geïnd.