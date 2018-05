Turnzaal Meander loopt onder water 25 mei 2018

Na een hevige stortbui is de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Meander in Wichelen gisteren rond 19.15 uur onder water gelopen. De dakgoten tussen de school en de turnzaal konden het overvloedige water niet slikken en het water zocht zich een weg via de spouwmuren. Enkele gloednieuwe turnmatten raakten helemaal doordrenkt en leerkrachten gingen het water met dweilen en vloertrekkers te lijf. Elders in Wichelen waren er ook problemen op Bohemen en de Kreigelstraat. De brandweer van Wetteren moest voor de tweede dag op rij water wegpompen aan de wegenwerken in de Steentjesstraat in Laarne. Ook in de Hekkerstraat in Wetteren liep een ondergrondse parkeergarage van een residentie onder water. (DVL)