Trucker krijgt vier jaar cel voor ongeval waarbij motorrijder (26) omkwam 28 juli 2018

02u28 0 Wetteren De trucker die op 20 maart van dit jaar inreed op een file op de N42 in Oosterzele en daarbij de dood van motard Tom De Paermentier (26 uit Wetteren) veroorzaakte, is veroordeeld tot vier jaar cel.

"De beklaagde heeft geen inzicht voor verkeersveiligheid of verantwoordelijkheidsbesef. Hij is ongeschikt om zich in het verkeer te begeven", las de rechter voor uit het vonnis. Trucker J.G. (38) reed in op de file waar motorrijder Tom De Paermentier stond aan te schuiven. De trucker was nog onder invloed van de vier lijnen speed die hij het weekend ervoor opsnoof. De motorrijder overleed ter plaatse.





"We moeten streng zijn", sprak de rechter, die een zwaardere straf uitsprak dan de procureur een dag eerder vorderde. J.G. kreeg een celstraf van vier jaar, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van vijf jaar, maar daarnaast werd hij ongeschikt verklaard om nog te sturen. Daardoor kan hij slechts onder bijzonder strenge voorwaarden zijn rijbewijs terug krijgen.





J.G. is niet aan zijn proefstuk toe is. "Hij werd al 10 keer veroordeeld voor verkeersinbreuken, waarvan 8 in de afgelopen twee jaar", duidde de rechter.





Traan

De familie van De Paermentier was bij de behandeling van de zaak nog woest op de trucker, die geen enkel schuldbesef leek te tonen. Zij krijgen elk een provisionele schadevergoeding. Na het horen van het vonnis liet de anders onbewogen J.G. toch een traan. "Ik denk dat hij nu pas de impact beseft", aldus zijn advocaat. (WSG)