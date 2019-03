Treinramp Wetteren moet in burgerlijke rechtbanken afgehandeld worden. Parket vervolgt niemand strafrechtelijk en sluit de zaak Didier Verbaere

12 maart 2019

12u30 0 Wetteren De raadkamer van Dendermonde zet een punt achter het strafrechtelijk onderzoek naar de treinramp in Wetteren. Volgens het onderzoek van het parket is enkel de machinist verantwoordelijk voor het ontsporen van de trein in de nacht van 3 op 4 mei 2013. En hij is intussen overleden.

Enkele wagons met het giftige acrylnitril kantelden en vatten vuur. Giftig bluswater belandde in de riolen en giftige dampen kwamen vrij. Onder meer in het huis van de 64-jarige Willy Van Poucke die daardoor om het leven kwam. Het gerechtelijk onderzoek wijst één schuldige aan in deze zaak: de Nederlander Gerardus Storm, machinist van de trein. Hij reed veel te snel waardoor de trein ontspoorde. De man is ondertussen overleden en kan dus niet meer vervolgd worden. De raadkamer liet dinsdag dan ook weten dat de zaak niet naar de strafrechtbank wordt verwezen. De verschillende partijen in deze zaak kunnen wel nog beroep aantekenen.

Wetteren Geen bijkomend onderzoek

Vooral de advocaten van de machinist en de Duitse transportfirma waarvoor hij reed, wilden extra onderzoek. Ze vonden het niet kunnen dat de man als enige schuldige aangeduid werd. Die eis werd verworpen.

De burgerlijke partijen zullen nu dus voor de burgerlijke rechtbanken moeten uitmaken wie de miljoenenschade en de kosten zullen vergoeden. Die waren anderhalf jaar na het onderzoek opgelopen tot 13 miljoen euro. Naast de familie van het slachtoffer wachten nog honderden inwoners van Wetteren op een vergoeding voor de kosten die ze maakten tijdens hun verplichte evacuatie na de ramp. Om nog maar te zwijgen over de immense materiële kost van het ongeval.