Trajectcontrole buiten dienst: bijna dubbel zoveel ongevallen 12 mei 2018

Wetteren





Op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren gebeuren de laatste weken opvallend veel ongevallen. Toeval of niet, sinds begin maart zijn de camera's voor de trajectcontroles weggehaald tussen beide afritten wegens renovatiewerken aan de snelwegbrug in Ottergem. Vijf jaar geleden werd de trajectcontrole in dienst genomen en sindsdien was het aantal (zware) ongevallen spectaculair gedaald. Van januari tot eind februari gebeurden op dit stuk snelweg 7 ongevallen. Tussen gisteren en het verdwijnen van de camera's waren er 16 ongevallen. In maart en april bleef het behoorlijk rustig met 3 en 5 ongevallen. Deze maand waren er - mogelijk door het mooie weer en druk verkeer richting kust - op amper 11 dagen al 8 ongevallen. (KMJ)