Trage Wegen Wandeling vanaf de Prullenbos Didier Verbaere

05 december 2018

14u56 0

Op zondag 9 december is er opnieuw een Trage Wegen Wandeling in Wetteren. Ditmaal met start en aankomst aan de Prullenbos in de Groenstraat. Een rustige wandeling van 8 kilometer langs trage wegen. Aangepaste schoenen zijn aan te raden. Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Start om 14 uur. en deelname is gratis.