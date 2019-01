Tovertafel voor bewoners WZC Armonea Didier Verbaere

29 januari 2019

De bewoners van Woon en Zorgcentrum Armonea in Wetteren Overbeke beschikken voortaan over een eigen tovertafel.

“Een middel dat personen met dementie stimuleert, voornamelijk in een vergevorderde fase van hun dementie. De Tovertafel is een speelse tafel met interactieve lichtprojecties die ervoor zorgen dat de gebruikers gestimuleerd worden in denken en doen. De resultaten zijn fantastisch. Compleet passieve mensen zie je in een mul van tijd opleven”, zegt Erwin Lips van Armonea.

Aan de ‘Tovertafel’ kunnen bewoners samen spelletjes spelen, foto’s herkennen of herinneringen ophalen. Op die manier haalt het mensen met dimentie uit een zekere vorm van isolement. De tafel werd gefinancierd door Serviceclub Agora, Serviceclub Rotary. Zij schonken elk 1.000 euro aan het project. Daarnaast weld geld ingezameld via verschillende projecten zoals een pralines verkoop en een pannenkoeken verkoop. Een Tovertafel kost 7.500 euro. “Maar ze is elke cent waard”.