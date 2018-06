Torenpark in Kerkstraat te hoog voor vergunning 11 juni 2018

02u32 1 Wetteren De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de eerder afgeleverde bouwvergunning voor het Torenpark in Wetteren vernietigd.

Een projectontwikkelaar had plannen voor een nieuw woonproject in de Kerkstraat en het binnengebied richting Markt. Pronkstuk van het project was een 40 meter hoge toren met 12 verdiepingen voor assistentieflats, hangende tuinen en alle voorzieningen incluis. Het project werd eerder door de gemeente Wetteren en de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd, maar buurtbewoners trokken daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat oordeelt nu dat dit project te hoog gegrepen is en niet op maat van de gemeente Wetteren.





De bouw plannen zouden door de oorspronkelijke ontwikkelaar al een tijdje zijn opgeborgen. De gemeente Wetteren voert verregaande gesprekken met een nieuwe kandidaat die er lagere gebouwen wil neerpoten.





(DVL)