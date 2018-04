Tom Schockaert brengt Nora alleen 04 april 2018

Toneelgezelschap Vrank & Vrij houdt zijn acteurs op stal en stuurt Tom Schockaert (41) het podium op met Nora, een tragikomische monoloog van zijn alter ego Eddy De Moor. "Nora is een verhaal over het leven en de liefde. Vanuit het standpunt van een man, een vreemd figuur, die zijn verhaal over de drie belangrijkste vrouwen uit zijn leven vertelt. Wie Nora is? Dat laat ik in het midden om de plot niet te verraden", vertelt Tom over de eerste monoloog die hij schreef. Hij speelt nog in cc De Poort op 6 en 7 april en in de Van Hauwermeirsmolen op 13 en 14 april. De voorstellingen starten om 20 uur stipt. Inkom bedraagt 10 euro. Reservatie op 0492/39 67 87 en www.vrankenvrij.be. (DVL)