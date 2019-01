Toasten op 61ste Oogstfeesten Didier Verbaere

10 januari 2019

16u01 0

De Nieuwjaarsdrink van de vzw Oogstfeestcomité op zaterdag 19 januari is de start van de 61ste Oogststoet in Massemen, een diamanten jubileum - editie. Met een drankje en een hapje en gezellige sfeer- en dansmuziek. “Ondertussen komen de ideeën voor de aanstaande Oogststoet vanzelf en worden grootse plannen gesmeed. Wijkbewoners, wagenbouwers, helpers in de tent, iedereen is welkom”, meldt het comité. De toegang is gratis in Loods Verstraeten aan de Kortenbosstraat 70 vanaf 18 uur.