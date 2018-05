Tijdelijke bibliotheek in kantoor belastingen 28 mei 2018

02u34 1

De gemeente Wetteren gaat de bibliotheek tijdelijk onderbrengen in de oude kantoren van de belastingdiensten op de Gentsesteenweg en niet in de oude kerk van Overbeke. In september beginnen de herinrichtingswerken van de hoofdbibliotheek op de Markt voor een viertal maanden. "De gebouwen van de belastingen beschikken over voldoende parking, internetaansluitingen en sanitair en zijn minder ver verwijderd van het centrum", zegt schepen Guido Van den Berghe (Eén Wetteren). Raadslid Piet Van Heddeghem (Groen) maakte zich zorgen over de veiligheid en vroeg tweerichtingsverkeer voor fietsers op de steenweg. Maar daar gaat het gemeentebestuur niet op in.





(DVL)