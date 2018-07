Tiende en laatste keer Kid Rock in eigen gemeente? 13 juli 2018

02u39 0 Wetteren Het Kid Rock festival viert vandaag en morgen zijn tiende verjaardag op de voetbalterreinen van RFC Wetteren. Volgend jaar wil de organisatie graag uitbreiden, maar ze stuit voorlopig op verzet van de voetbalclub. "Misschien moeten we uitkijken naar een andere locatie."

"Na de recordeditie van vorig jaar met 7.600 festivalgangers hadden we nood aan extra ruimte. Helaas gaf voetbalclub RFC geen toestemming om een oefenterrein in te palmen. Daarom spreiden we Kid Rock over twee dagen om toch 10.000 bezoekers te kunnen verwelkomen", zegt Emmanuel De Clercq, voorzitter Kid Rock vzw. "We willen graag in Wetteren blijven, maar wellicht moeten we volgend jaar uitwijken naar een naburige gemeente. Kouterslag in Melle of de sportterreinen in Laarne zijn een optie. Al hopen we dat er alsnog een oplossing uit de bus komt", zegt De Clercq.





"We steunen de organisatie, maar hebben ook begrip voor de voetbalclub. Zij vrezen dat hun oefenveld nooit op tijd speelklaar zullen krijgen als het door duizenden kinderen betreden wordt", zegt schepen van jeugd Katrien Claus (CD&V).





K3 en Regi

Dit weekend vergeet de organisatie even de problemen en houdt ze een tweedaags feestje. Vandaag treedt onder meer K3 en Ketnet Musical op, zaterdag staat onder meer dj Regi in voor de muziek. De Buurtpolitie komt langs voor een meet-and-greet. Info: www.kidrock.be





