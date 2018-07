Tiende en laatste editie Kid Rock? Organisatoren kinderfestival willen uitbreiden maar botsen op verzet voetbalclub DIDIER VERBAERE

11 juli 2018

14u31 0 Wetteren KID Rock festival viert haar tiende verjaardag op de voetbalterreinen van RFC Wetteren. De jubileumeditie wordt voor het eerst een tweedaagse op vrijdag en zaterdag. Het festival is uitgegroeid tot één van de grootste kinder- en familiefestivals in Vlaanderen. De organisatie wil volgend jaar graag uitbreiden maar stuit voorlopig op verzet van RFC. "Misschien moeten we uitkijken naar een andere locatie", weet de organisatie.

"Na de recordeditie van vorig jaar met 7.600 festivalgangers, bleek er noodzaak te zijn aan extra ruimte om te blijven groeien. Helaas kregen we geen toestemming van voetbalclub RFC om één van hun oefenterreinen in te palmen. Dus spreidden we KID Rock over twee dagen zodat we toch 10.000 bezoekers kunnen verwelkomen", weet Kid Rock Vzw voorzitter Emmanuel De Clercq. "We willen graag in Wetteren blijven maar vrezen dat we volgend jaar wellicht op zoek moeten naar een nieuwe locatie. We hebben al contact gezocht met omliggende gemeentes. Kouterslag in Melle of de sportterreinen in Laarne zijn een optie. We hopen alsnog om tot een oplossing te komen en krijgen veel steun van de gemeente en het Autonoom Gemeente Bedrijf, eigenaar van de terreinen van RFC. Honderden vrijwilligers hebben jarenlang met hart en ziel mee gebouwd aan dit evenement. Onze roots liggen in Wetteren en dat willen we graag zo houden", weet Emmanuel. "Wij steunen de organisatie honderd procent. Maar we verstaan ook de argumenten van de voetbalclub. Zij vrezen dat ze hun oefenveld nooit speelklaar zullen krijgen als het in juli door duizenden kinderen wordt betreden. We hebben ook andere locaties gezocht en we zouden het jammer vinden mocht KID Rock uit Wetteren verdwijnen. We zoeken samen met RFC naar een constructieve oplossing", weet schepen van jeugd Katrien Claus (CD&V)





De affiche oogt alleszins mooi. Op vrijdag 13 juli staan K3 en Ketnet Musical op de affiche. Samen met Jeuk Liveband en Raf violi zorgen zij op dag één al voor een gigantisch feest. Op de andere podia vinden we ook nog Peppa Pig (Nickelodeon) en Die Verdammte Spielerei. DJ Zina vervoegt Made2Move squad samen met lokale party DJ Svenneuh. Op zaterdag warmt het festival op met Nachtwacht (Ketnet/Studio100), Maureen (van Helden) en Michiel De Meyer (Steracteur/Sterartiest) om dan af te sluiten met DJ Regi. Op de andere podia vinden we onder andere Paw Patrol (Nickelodeon) en Bumba voor de allerkleinsten. De Ganzenfanfare zorgt voor een vrolijke noot en de Buurtpolitie komt langs voor een meet & greet. "Dit jaar wordt extra geïnvesteerd in extra randanimatie, mooie foodtrucks en overdekte picknickruimtes. We gaan ervoor zorgen dat onze verjaardag er één wordt om niet te vergeten", besluit Emmauel DeClercq. Meer info op www.kidrock.be