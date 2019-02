Tien jaar Ronde van Vlaanderen in Wetteren Didier Verbaere

26 februari 2019

Op 5 april is het 10 jaar geleden dat de Ronde van Vlaanderen door Wetteren reed en dat het Dorp van de Ronde in Wetteren stond. De sportraad wil dat evenement tien jaar na datum nog eens in de kijker zetten. Zij vragen iedereen die digitale foto’s heeft van de doortocht of van één van de circa 80 events die toen plaats vonden door te mailen naar 9230sport@gmail.com vóór 20 maart. De foto’s zullen gebruikt worden in een overzichtstentoonstelling.

Wetteren stelde zich kandidaat als Dorp van de Ronde met wielrenner Achiel Buysse als centrale figuur. Hij won als eerste renner ooit drie maal de Ronde van Vlaanderen in 1940, 1941 en 1943. Buysse werd geboren in 1918 en overleed in 1984. Ook Jos Dervaes, winnaar van de Ronde in 1929, werd geboren in Wetteren en woonde er een tijdlang voor hij naar Antwerpen verhuisde. Wetteren was ook 31 keer de aankomstplaats van de Ronde van Vlaanderen, van 1928 tot 1961.