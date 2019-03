Therapie met ezels is heilzaam om angsten te overwinnen De Kampenhoeve opent nieuwe vestiging in Wetteren Didier Verbaere

18 maart 2019

17u46 0 Wetteren De Kampenhoeve Ster uit Kampenhout opent in de Kasterstraat in Wetteren een tweede vestiging met asinotherapie met ezels. De Kampenhoeve is reeds zeven jaar een succesvol therapiecentrum met ondersteuning van ezels en paarden voor mensen met een lichamelijke of mentale beperking.

“Asinotherapie of therapie met ezels zorgt ervoor dat mensen op een rustgevende manier tot zichzelf komen, grenzen verleggen en zelfvertrouwen opbouwen. Het is heilzaam voor mensen met autisme, jongdementie, ADHD, enzovoort”, legt Pascale Van Essche van De Kampenhoeve Ster vzw uit.

Eigenzinnig en niet koppig

“Wij werken vaak met kinderen en jongeren van vier tot achttien jaar. Voor kleine kinderen kan een groot paard en zelfs een pony vaak te imposant zijn. Ezels daarentegen zijn kleiner en dus beter geschikt voor therapie hebben we reeds gemerkt in Kampenhout. Met een hoogte van 1,20 meter zijn ze perfect om te werken met kinderen. Ezels zijn ook rustiger in kudde en hebben een groot knuffelgehalte. Het zijn eigenzinnige en zeer slimme dieren. Een ezel gaat soms zijn eigen zin doen en doet enkel dingen waar hijzelf het nut van inziet. Maar met een beetje leiderschap zijn ze makkelijk te overhalen. Ze zijn dus zeer geschikt voor deze therapie. Net als sommige mensen die therapie komen volgen, zijn ook de ezels beladen met vooroordelen, wat ook mooi meegenomen is in de therapie”, zegt Pascale.

Verschillende soorten therapie en kampen

Die therapie is afhankelijk van persoon tot persoon. “Elke doelstelling heeft een eigen traject. Voor sommige kinderen met angsten is het benaderen van een ezel of het durven borstelen van een ezel al een overwinning op zich en een opkikker voor het zelfvertrouwen. Met deze therapie kunnen we bepaalde faalangsten wegnemen en werken aan grove en fijne motoriek. Ook kinderen met autisme, onzekerheid over schoolgaan, of die zich gewoon niet goed voelen, kunnen we helpen”, is Pascale overtuigd.

Het werken met paarden en ezels bewijst reeds jaren haar nut maar de therapie is niet erkend door de overheid. “We krijgen nog steeds geen overheidssteun en de hele werking is gebaseerd op sponsoring en giften. We houden de prijzen van onze sessies laag en wat de klant betaalt, gaat integraal naar de therapeut. Als Vzw zorgen wij voor de infrastructuur, de dieren en de verzorging”, zegt Pascale. Ze richtte in 2012 De Kampenhoeve op in het Vlaams-Brabantse Kampenhout. “Ik heb jarenlang voor grote private bedrijven gewerkt zoals DHL en wilde dat niet blijven doen voor de rest van mijn leven. Ik had nood aan een andere en zinvollere invulling van mijn leven. Ik wou iets maatschappelijk relevant gaan doen voor mensen met een beperking en met dieren. Zo kwam ik uit bij asinotherapie, Therapie met paarden en ezels.”

Tweede vestiging in Wetteren

De vestiging in Kampenhout zit aan zijn maximum potentieel. “Daar werken we met 60 kinderen en we zijn overtuigd van de meerwaarde. We merken dat het echt wel een effect heeft. Daarom willen we onze werking uitbreiden naar Oost – Vlaanderen. Wetteren ligt centraal en dicht bij E40 maar hier in een voormalige manège in de Kasterstraat zitten we ook vlakbij de natuur van de Kalkense Meersen. In eerste contacten met voorzieningen uit de omgeving voelen wij zeker dat er een nood is aan dergelijk initiatief. Nu reeds staan al vier kinderen te popelen om te mogen starten. We zoeken nog steeds een ergotherapeut, een orthopedagoog of een psycholoog voor de vestiging en hopen zo snel mogelijk de deuren te openen”, besluit Pascale.

Op 30 maart is er een werkdag op de Kampenhoeve in de Kasterstraat om de site klaar te stomen. Vrijwilligers die een handje willen helpen en zo dus kennis willen maken met het nieuwe centrum kunnen zich melden via tom@kampenhoeve.com. Alle info op www.kampenhoeve.com.