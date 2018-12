Textielinzameling brengt 142.000 euro op Didier Verbaere

13 december 2018

Het inzamelen en verwerken van textiel via de recyclageparken, de kringloopwinkel en de straatcontainers in verschillende gemeenten van Verko is gegund aan een bedrijf uit Zulte en is goed voor een jaarlijkse opbrengst van 142.315 euro. In de containerparken van Wetteren, Laarne, Wichelen, Appels, Berlare, Buggenhout, Lebbeke en Dendermonde wordt dit opgehaald via 34 containers. Die brengen jaarlijks 14.477 euro op. Ook op straat staan inzamelcontainers opgesteld. In Laarne, Melle, Wetteren en Wichelen zijn 89 straatcontainers voorzien met een opbrengst van respectievelijk 15.549, 11.822, 24.177 en 8.229 euro. In Wichelen worden ook 5 straatcontainers op 5 locaties toegewezen aan Wereld Missie Hulp vzw. Het bedrijf uit Zulte kreeg een opdracht van 3 jaar met een

maximale verlenging van 2 jaar.