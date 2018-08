Televisie gestolen DIDIER VERBAERE

03 augustus 2018

Dieven hebben een televisie gestolen uit een huis in de Vaartstraat in Laarne. De inbraak vond plaats tussen dinsdag 31 juli en donderdagavond 2 augustus om 21.30 uur. In de Moerstraat in Wetteren werd donderdag tussen 8 en 14.45 uur ingebroken in een flat van een appartementsgebouw. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.