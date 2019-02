Team C*tien serveert spaghetti voor Kom Op Tegen Kanker Didier Verbaere

18 februari 2019

Team C*Tien fietst tijdens het Hemelvaart weekend opnieuw met4 teams de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. De ambities van de groep enthousiaste fietsers is groot. Ze willen dit jaar maar liefst 20.000 euro bij elkaar zamelen. Daarom houden ze ook nu weer een groot spaghettifestijn op zaterdag 23 februari in het Scheppers Instituut van Wetteren aan de Cooppallaan. Er is keuze uit een klassieke bolognaise of vegetarische spaghetti, à volonté en met dessertenbuffet. Je kan afhalen of aanschuiven aan tafel om 17 en om 20 uur. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tussen 6 en 12 betalen 6 euro en jongere eten gratis. Info via teamctienkalken@gmail.com. Inschrijven kan via deze link.