Te heet voor asfaltwerken 08 augustus 2018

De asfalteringswerken op de Gentsensteenweg in Wetteren zijn gisteren uitgesteld. Het was te heet om asfalt te gieten. De aannemer heeft wel alle voorbereidende werken uitgevoerd. Als het deze ochtend minder heet is, kan er vandaag verder gewerkt worden. Van aan het Felix Beernaertsplein kan in twee richtingen gereden worden. Zo blijven alle huizen en handelszaken bereikbaar. Het verkeer richting Wetteren-centrum wordt omgeleid via de Noordlaan, Neerstraat en Zuidlaan, vrachtverkeer via Kwatrecht. (DVL)