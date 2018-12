Talentenshow in Eureka Didier Verbaere

10 december 2018

Wekenlang werken leerlingen van Leefgroep V van Leefschool Eureka in Wetteren aan hun talenten en het resultaat toonden ze in een talentenshow op de school. De leerlingen maakten een videofilm als auditie en legden die voor aan een jury. Die deelde de leefgroep in teams in en zij toonden hun kunsten aan leerlingen, ouders en grootouders in de slotshow vol dans en muziek. De uitslag van de talentenshow en het grootste talent van Leefgroep V wordt pas bekend gemaakt op een volgende forum op de Leefschool. Maar elke leerling kreeg lovende kritieken van het publiek en de jury.