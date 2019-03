Stuk gevel en dak waaien weg in Wetteren Didier Verbaere

10 maart 2019

Ook in Wetteren veroorzaakte de storm zondagmiddag schade. In de Scheldedreef viel de gevel in aanbouw van residentie Scheldedreef om en belandde deels op straat. Op Kapellendries werd een deel van het dak van bakkerij Hoste losgerukt. In Wichelen waren er verschillende meldingen van stormschade. Onder meer aan de gemeentelijke loods op de Bruinbeke.