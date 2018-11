Studieruimte in het woonzorgcentrum Schelderust Didier Verbaere

28 november 2018

16u02 2

De gemeente en OCMW van Wetteren richten opnieuw een studieruimte in. Studenten die thuis niet de mogelijkheid hebben om rustig te studeren of nood hebben aan gemeenschappelijke pauzes zijn welkom in woonzorgcentrum Schelderust aan de Wegvoeringsstraat van woensdag 5 december tot en met donderdag 31 januari. Studeren kan er elke werkdag van 9 uur tot 20 uur na aanmelden bij de balie van het woonzorgcentrum. Er wordt gratis water, koffie, soep en internet voorzien. Studenten kunnen ook gebruik maken van de koelkast. En studenten kunnen er ook een warm middagmaal aan 7 euro bestellen. “Dit past volledig binnen de visie van het woonzorgcentrum om zich nog meer te integreren in de buurt en het dagelijks leven om zich heen”, aldus de gemeente.