Studenten musiceren in acht luisterhuizen Didier Verbaere

14 februari 2019

Op zondag 17 februari stellen acht gastgezinnen uit Wetteren en omgeving hun huiskamer of atelier open voor de leerlingen van de KunstAcademie Afdeling Muziek en Woord. Zij geven er concerten om 14.30 uur, om 15.45 uur en om 17 uur.

Er is dit jaar keuze tussen 8 locaties. Dat zijn Gallerij Ten Huize Arte Libro in de Hekkergemstraat in Schellebelle, Galerij Noëlla Baele op de Markt van Wetteren, bij de familie De Keyzer in de Damstraat in Serskamp, ten huize De Wilde Van Maldegem op de Jan Cooppalaard in Wetteren en bij de familie Gysemans Raes in Den Blakkenlaan in Wetteren.

Ook in de Molenakkerweg zet de familie Vandenhende François de deuren open. En er zijn concerten bij de families Van Kerckhove en Vanoverbeke in de Koningin Astridlaan en de Watermolenstraat. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor 1, 2 of 3 sessies en hebben voldoende tijd om zich van de ene naar de andere locatie te verplaatsen. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht via het secretariaat van de academie. Dat kan telefonisch op 09/369.24.90 tijdens de openingsuren van het secretariaat en via secretariaat@gamwwetteren.net. Elke reservatie zal per mail bevestigd worden. Graag naam, telefoonnummer, uur en aantal personen per locatie vermelden. Het hele programma en de muzikanten staat ook op www.gamwwetteren.be.