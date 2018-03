Stroompanne in Massemen en Kwatrecht 08 maart 2018

Bewoners van Massemen en Kwatrecht zaten gisteren een uur lang zonder elektriciteit door een breuk in de ondergrondse leiding ter hoogte van de Brusselsesteenweg. Om 18.20 uur ging het licht uit. "De toevoer naar zeven verdeelcabines lag plat door de storing in de kabel, maar het probleem was snel gelokaliseerd en opgelost", weet Wim Van De Sichel van Eandis. Om 19.25 uur was het defect opgelost. (DVL)