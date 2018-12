Strenge straf voor man die bevelen van politie negeerde en zich agressief opstelde Koen Baten

11 december 2018

19u31 0

Dirk G. uit Wetteren is door de politierechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 4.800 euro nadat hij op 6 december 2017 zich wel erg agressief opstelde. De problemen begonnen toen de man neus aan neus stond met een andere chauffeur in een smalle straat. De beklaagde weigerde achterwaarts te rijden en begon zich op te winden. De politie werd op de hoogte gebracht van de situatie en vroeg de man om zich langs de kant te zetten. Hij negeerde dit bevel echter en werd ook agressief naar de politie toe. Toen hij na een lange tijd uiteindelijk toch aan de kant ging werd hij verder gecontroleerd. Hij bleek toen te sturen zonder een geldig rijbewijs en zonder zijn examens af te leggen. De politierechter vond dit gedrag volledig onterecht en besloot hem dan ook streng te straffen. Naast de zware geldboete kreeg de man ook een rijverbod van zes maanden en moet hij opnieuw slagen in alle examens. Bovendien werd hij ook voorgoed rij-ongeschikt verklaard en is ook zijn wagen verbeurd verklaard door de rechtbank. De man zelf was niet aanwezig, maar liet zich bijstaan door een advocaat.