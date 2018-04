Straten geknipt 03 april 2018

Niet enkel in Gent, maar ook in Wetteren worden straten geknipt tegen doorgaand verkeer. Zo is er in de Diepenbroekstraat een proefopstelling van kracht die de straat afsluit ter hoogte van de Oordegemsesteenweg. De Diepenbroekstraat is een eikendreef en te smal voor kruisend verkeer. Het vele doorgaand verkeer tast ook de wortels van de eiken aan. Campus Diepenbroek is enkel nog bereikbaar via de Massemsesteenweg. Fietsers kunnen er wel nog in beide richtingen rijden. En ook de Lambroekweg wordt geknipt. In de landelijke weg tussen het Dorpsplein in Massemen en de Brusselsesteenweg geldt al een uitrijverbod naar de steenweg dat vaak genegeerd wordt. Die uitweg wordt nu afgesloten. (DVL)