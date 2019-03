Strafzaak treinramp Wetteren gesloten, maar wie betaalt de rekening van 13 miljoen euro? Didier Verbaere

12 maart 2019

17u45 8 Wetteren De raadkamer van Dendermonde heeft dinsdag een punt gezet achter het strafrechterlijk onderzoek naar de treinramp in Wetteren. Volgens het parket is alleen de machinist verantwoordelijk voor het ontsporen van de trein op 4 mei 2013. Aangezien de man is overleden, volgt geen proces. De burgerlijke rechtbank moet nu oordelen wie welke kosten en schadevergoedingen moet betalen. De rekening is opgelopen tot 13 miljoen euro.

In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 mei 2013 ontspoorde een trein ter hoogte van de Warandelaan in Wetteren. Enkele wagons geladen met giftig acrylnitril kantelden en vatten vuur. Vervuild bluswater liep in de riolering waardoor de 64-jarige Willy Van Poucke in zijn huis om het leven kwam na inademing van vrijgekomen dampen. Zes jaar na de ramp is 1 schuldige aangeduid: de Nederlandse machtinist Gerardus Storm, intussen overleden. Hij reed te snel waardoor de trein ontspoorde. Case closed voor de strafrechtbank.

Over hoeveel geld gaat het?

Maar niet voor de burgerlijke rechtbank. Alle partijen moeten daar uitmaken wie de miljoenenschade en de kosten zal betalen. Anderhalf jaar na de ramp werden de kosten geraamd op ruim 13 miljoen euro. Dat gaat om de eerste hulpverlening, de berging van de gecrashte trein en de heropbouw van de infrastructuur in Wetteren, maar ook overheidsinstellingen die achteraf de vervuilde beek saneerden. De factuur voor het werk dat de hulpdiensten leverden tijdens de treinramp liep op tot bijna 1 miljoen euro. Negentien gemeentes dienden samen een kostennota in voor een bedrag van 953.101 euro en daar zijn de uitgaven van het OCMW nog niet bij gerekend.

De gemeente Wetteren maakte ruim 450.000 euro kosten. “Het gaat om personeelskosten van onze diensten die massaal overuren draaiden, materiaal van de brandweer dat moest vervangen worden en de catering van honderden hulpverleners die 19 dagen dag en nacht in de weer waren”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V). “Binnenlandse zaken heeft ondertussen ongeveer 200.000 euro betaald voor die catering. De overige facturen zullen we ook via de burgerlijke rechtbank moeten vorderen”, vreest hij.

Wie wacht er nog op een vergoeding?

De familie van het dodelijk slachtoffer in de eerste plaats. Pascal Remmery, schoonzoon van Willy, wil niet reageren alvorens zijn advocaat gehoord te hebben.

Daarnaast wachten nog honderden Wetteraars op een vergoeding voor de kosten die ze maakten tijdens hun verplichte evacuatie. Mensen die enkele tientallen of honderden euro’s kosten maakten tijdens de evacuatie, namen de moeite niet om zich burgerlijke partij te stellen. “Hoeveel burgerlijke partijen er zijn, is moeilijk te zeggen. Een groot deel van de kosten die de geëvacueerde gezinnen maakten, werd ondertussen door Infrabel betaald in afwachting van het proces”, zegt Iris Naessens van het Justitiehuis in Dendermonde.

Spoorwegbeheerder Infrabel kreeg 258 dossiers en daarvan werden er 34 niet ontvankelijk verklaard. Het zal nu ook via de burgerlijke rechtbank die kosten terug moeten eisen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Het kostenplaatje voor de berging van de trein en de heropbouw van de infrastructuur wordt nog berekend. “ Dat zal rond de 10 miljoen euro liggen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel.

Wie moet die rekening betalen?

Dat zal een burgerlijke rechtbank dus moeten uitmaken aangezien het gerecht geen schuldige vervolgt. “We betreuren dat het gerechtelijk onderzoek is beëindigd, want we zijn van mening dat het parket niet het onderste uit de kan heeft gehaald. Bij de ramp in Buizingen werd klare taal gesproken over de beheerder van de spoorweginfrastructuur (Infrabel, red.) en het gebrek aan veiligheid. In de burgerrechtelijke procedures over de schadeafwikkeling is ongetwijfeld nog niet het laatste woord gezegd”, zegt advocaat Christan Clement die de belangen van de Nederlandse machinist behartigde. Of zijn Duitse werkgever alleen zal opdraaien voor alle kosten, moet de toekomst uitwijzen.

Wanneer worden eventuele vergoedingen uitbetaald?

Een uitspraak in deze (burgerlijke) zaak kan een werk van lange adem worden. “De rechtszaak over de gasontploffing in het station van Schellebelle in 1979 heeft 22 jaar lang aangesleept. In Wetteren staan we na zes jaar nog nergens”, zegt burgemeester Alain Pardaen. Daarnaast hebben ook steden als Antwerpen (259.780 euro), Gent (243.462 euro) en Aalst (219.532 euro) nog heel wat centen tegoed voor hun hulpverlening. Alle burgerlijke partijen kunnen nog beroep aantekenen tegen de uitspraak van de raadkamer. Pas na die beroepstermijn kan de zaak voor de burgerlijke rechtbank worden ingeleid.