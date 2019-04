Stilleven op E40 richting Gent: twee rijstroken tijdlang dicht na ongeval in Wetteren

Jeroen Desmecht en Didier Verbaere

19 april 2019

11u34 0 Wetteren Een ongeval met verschillende voertuigen heeft voor heel wat verkeershinder gezorgd op de E40 richting Gent. Momenteel schuift u aan vanaf Affligem tot aan Erpe-Mere.

Ter hoogte van Wetteren moest het verkeer op de E40 een tijdlang over één rijstrook. Hierdoor is het aanschuiven geblazen van Affligem tot aan Erpe-Mere. “Door het goede weer en het verlengde paasweekend is er veel volk op de baan", weet Peter Bruyninckx van het verkeerscentrum. “Op een bepaald moment stond je richting Gent zo’n twee uur in de file. Ondertussen is de weg terug vrijgegeven, maar de filedruk op de E40 zal nog even blijven duren.”

Wie naar de kust wil, houdt de verkeersinformatie best goed in de gaten. “De filebarometer piekt”, stelt Bruyninckx. “Het is nog geen middag en er staat al 130 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. Dat is uitzonderlijk, zelfs voor een vrijdag.”