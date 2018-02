Stichting Vlaamse Schoolsport start G-competitie tegen gewoon onderwijs 08 februari 2018

02u38 0 Wetteren De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) en de gemeente Wetteren lanceren een gloednieuwe competitie waarbij leerlingen uit het reguliere onderwijs het opnemen tegen leerlingen met een beperking.

De primeur was gisteren voor de leerlingen van de eerste graad in Sint-Jozef, die het opnamen tegen kinderen met een beperking van het MPI Sint-Lodewijk in Kwatrecht. Zij speelden een netbalcompetitie, een afgeleide van volleybal. "De spelregels zijn daarbij een beetje aangepast zodat beiden met gelijke wapens strijden. Op termijn willen we een echte competitie uitbouwen tussen de verschillende onderwijsnetten en met verschillende sporttakken tussen G-Sporters en leerlingen uit het gewone onderwijs", weet schepen van Sport Katrien Claus (CD&V).





Veel goesting

De SVS deed eerder een poging in Gent om een dergelijke competitie op te starten, maar dat stierf een stille dood. "In Wetteren vonden we de ideale partner met heel veel goesting", weet jens Vermasse van de stichting.





"Een dergelijke competitie is vandaag in Vlaanderen onbestaande, maar we zijn er rotsvast van overtuigd dat we hier een mooie start maken", aldus Vermasse. Op 26 mei organiseert de Sportdienst van Wetteren ook een 'inclusieve G-Sportdag' waarbij ook mensen zonder beperking zich kunnen meten met G-Sporters.





(DVL)