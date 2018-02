Stichters van Partij voor Dier en Mens naar Open Vld 14 februari 2018

Luc Eeckhaut en partner Isabelle Chantinne, stichters van de Wetterse Partij voor Dier en Mens kiezen voor de Open Vld-lijst van Walter Govaert. Het duo ijvert voor extra aandacht aan dierenwelzijn, een goeie behandeling van slachtvee en het welzijn van huisdieren. "Vanop een krachtige lijst kunnen wij onze gematigde boodschap om ook dieren correct te behandelen beter verspreiden," weet Luc. Zijn partner Isabelle stond eerder al met Walter Govaert op de gemeentelijke VLD lijst. Jarenlang was ze zelfstandig uitbaatster van een geschenkenwinkeltje op de Zeshoek. "Zij weet als geen andere hoe het parkeerprobleem destructief inwerkt op de centrumhandel. In 12 jaar tijd werd op het vlak van parkeren alleen maar achteruitgang gemaakt. Verder is het betalend parkeren en de vele verschillende onderparkeerzones een grote chaos. We pleiten dan ook voor één uniforme blauwe zone", weet Walter Govaert. Of de Partij voor Dier en Mens zonder haar stichters nog zal opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen, is nog niet bekend gemaakt. (DVL)