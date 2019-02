Sterk vermagerde Stafford in beslag genomen Didier Verbaere

22 februari 2019

Aan de Brusselsesteenweg in Wetteren is in de nacht van donderdag op vrijdag een sterk vermagerde Stafford hond in beslag genomen. Passanten maakten zich al een tijdje zorgen om het magere en sterk verzwakte dier. De hond werd samen met enkele dierenvrienden en de politie opgehaald en naar een dierenarts gebracht voor verzorging. De hond komt momenteel op krachten in het dierenasiel Animal Trust in Melle. Volgens de eigenaar is de hond niet verwaarloosd maar vertoont hij ouderdomskwalen. Het dier is reeds 15 jaar oud. De politie wil niks kwijt over gerechtelijke feiten. Er loopt een onderzoek.